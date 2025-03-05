«Фронт явно начинает сыпаться». Группировка ВСУ в районе Суджи разрезана на две части после взрыва мостов. Что там происходит?

Военблогер Подоляка: ВСУ разрезаны на две части после взрыва трех мостов у Суджи

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Суджи Курской области разрезана на две части после взрыва трех мостов. Об обстановке на этом направлении боевых действий рассказал военный блогер Юрий Подоляка.

По его словам, части Российской армии продолжают со всех сторон сжимать группировку ВСУ в районе населенного пункта. Успехи есть и на других участках — российские войска полностью вышли на линию реки Малая Локня и теперь ведут бои в одноименном селе. Кроме того, рассказал Подоляка, постепенно зачищается Черкасское Поречное. Также он уточнил, что был взорван третий стратегический мост в районе Суджи — внутри города через реку Суджа.

Таким образом, теперь логистически группировка противника (взрывом трех мостов) разрезана на две части и маневрирование резервами между этими частями очень сильно затруднено Юрий Подоляка военный блогер

У Вооруженных сил России также успехи западнее Куриловки — это грозит противнику перерезанием еще одной дороги снабжения в Судже. Военный блогер заключил, что «атмосфера катастрофы» для ВСУ становится все более очевидной, и «фронт явно начинает сыпаться».

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Подоляка увидел признаки возможного отступления ВСУ под Курском

По мнению военного блогера, украинские войска, возможно, планируют оттягивать силы из северной части Суджанского района. Он увидел признаки возможного отступления противника в том, что украинские подразделения взорвали мосты близ населенного пункта Казачья Локня. «Мосты эти сложились именно таким образом, вроде бы (...) управляемым взрывом, каким взрывают мосты именно при отступлении (...) Возможно, они собираются постепенно оттягиваться», — заявил военблогер.

В то же время он допустил, что ВСУ могут попытаться сосредоточиться на обороне Суджи. Подоляка добавил, что «полукотел», в котором украинские войска оказались под Курском, имеет шансы в скором времени превратиться в полноценный «котел».

ВС России зачистили еще один населенный пункт в Суджанском районе

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские войска зачистили Куриловку. «Подразделения морской пехоты ВС РФ зачистили Куриловку и, развивая успех, продолжают продвигаться в направлении трассы снабжения ВСУ на запад», — рассказал он. Дистанционные средства поражения российской армии работают по населенному пункту Меловой.

4 марта Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» писал, что фронт в Курской области рушится, армия России уже на подступах к населенному пункту Малая Локня под Суджей. Российские военнослужащие уже освободила хутор Никольский и Лебедевку.