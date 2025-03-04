В России увидели признаки возможного отступления ВСУ под Курском

Военблогер Подоляка: Возможно, ВСУ планируют оттягивать силы под Курском

Вооруженные силы Украины (ВСУ), возможно, планируют оттягивать силы из северной части Суджанского района Курской области. Об этом заявил российский военный блогер Юрий Подоляка, видео с его рассуждениями опубликованы на RuTube-канале автора.

По словам Подоляки, он увидел признаки возможного отступления ВСУ под Курском в том, что украинские подразделения взорвали два моста близ населенного пункта Казачья Локня. «Мосты эти сложились именно таким образом, вроде бы (...) управляемым взрывом, каким взрывают мосты именно при отступлении (...) Возможно, они собираются постепенно оттягиваться», — заявил военблогер.

Подоляка предположил, что ВСУ могут попытаться сосредоточиться на обороне оккупированной ими Суджи и добавил, что «полукотел», в котором украинские войска оказались под Курском, имеет шансы в скором времени превратиться в «котел», то есть полное окружение.

Ранее стало известно о хаосе в рядах ВСУ в Курской области.

