Стало известно о хаосе в рядах ВСУ в Курской области

В рядах ВСУ в Курской области зарождается хаос

В рядах подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), оккупировавших часть Курской области, зарождается хаос. Об этом стало известно из сообщения источника ТАСС в силовых структурах.

Собеседник агентства заявил, что бойцы ВСУ не понимают смысла дальнейшего удержания территорий региона, а грядущая распутица создает дополнительные панические настроения.

В силовых структурах добавили, что украинские военные чувствуют, что брошены командованием.

Ранее, в конце февраля, военблогер Юрий Подоляка заявил о крайне тяжелом продвижении российских войск в Курской области.

Бои в регионе идут с августа 2024 года. С начала вторжения на территорию России Украина потеряла более 63 тысяч человек. В отражении атак задействованы элитные части российских морпехов и десантников.