«Кучно пошло». Российские войска освободили пять населенных пунктов в Курской области. Что известно об операции?

Армия РФ освободила Орловку и Погребки под Курском и нарушила снабжение ВСУ

Армия России проводит масштабное наступление в Курской области. В среду, 26 февраля, Минобороны России сообщило об освобождении еще двух населенных пунктов — Орловки и Погребков. Также известно, что российские военные нарушили снабжение оккупировавшей часть региона украинской группировки. О том, как развивались события в Курской области, — в материале «Ленты.ру».

Хронология событий

Активизация боевых действий в Курской области началась 19 февраля . Президент Владимир Путин объявил, что российские войска перешли границу региона и зашли в Сумскую область Украины.

. Президент Владимир Путин объявил, что российские войска перешли границу региона и зашли в Сумскую область Украины. Российские военблогеры объяснили цель маневра необходимостью выйти на трассу, по которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) снабжают группировку под Курском.

необходимостью выйти на трассу, по которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) снабжают группировку под Курском. По обе стороны границы начались тяжелые бои . Близ сел Куриловка и Гуево российские военные развили тактические успехи.

. Близ сел Куриловка и Гуево российские военные развили тактические успехи. Генштаб России на фоне наступления оперативно обновил информацию о боях в регионе . Генерал-полковник Сергей Рудской доложил, что Вооруженные силы России освободили уже более 800 квадратных километров изначально занятой ВСУ территории.

. Генерал-полковник Сергей Рудской доложил, что Вооруженные силы России освободили уже более 800 квадратных километров изначально занятой ВСУ территории. Почти одновременно с этим президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении использовать Курскую область в переговорах. Он сообщил, что думает о том, как обменять занятые ВСУ земли.

Он сообщил, что думает о том, как обменять занятые ВСУ земли. Российские бойцы продолжили наступление и выбили ВСУ сразу из нескольких сел Курской области . Неофициально сообщалось об освобождении Марьевки, Погребков, Лебедевки и Куриловки, а также зачистке села Орловка. Позднее, 26 февраля, Минобороны России подтвердило контроль над Погребками и Орловкой.

. Неофициально сообщалось об освобождении Марьевки, Погребков, Лебедевки и Куриловки, а также зачистке села Орловка. Позднее, 26 февраля, Минобороны России подтвердило контроль над Погребками и Орловкой. Источники российских агентств объявили о подготовке ВСУ к отступлению из-под Курска. Причиной якобы запланированного вывода назвали невозможность беспрепятственного подвоза резервов и припасов группировке из-за действий российских военных.

Причиной якобы запланированного вывода назвали невозможность беспрепятственного подвоза резервов и припасов группировке из-за действий российских военных. Логистика ВСУ в Курской области была нарушена. Это произошло после взятия российскими войсками под огневой контроль дороги Юнаковка — Суджа, заявили в Минобороны.

Это произошло после взятия российскими войсками под огневой контроль дороги Юнаковка — Суджа, заявили в Минобороны. В случае окружения, в котле под Курском окажутся тысячи украинских военных. До полного окружения Суджи российским войскам осталось пройти 11 километров.

До полного окружения Суджи российским войскам осталось пройти 11 километров. На данный момент в Курской области может находиться примерно 20-30 тысяч солдат ВСУ. Такую оценку численности группировки противника дал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин исходя из того, сколько соединений указываются в сводках Минобороны.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подробности боев в Курской области

На курском направлении действует российская группировка войск «Север» под управлением генерал-полковника Александра Лапина. Известно, что российское командование активно задействует в Курской области элитные подразделения ВДВ и морпехов — 51-й парашютно-десантный полк 106-й дивизии и 810-ю гвардейскую бригаду морской пехоты.

Российские военные активно применяют в боях беспилотные летательные аппараты, в том числе на оптоволокне, которые в отличие от беспроводных машин не подвержены излучению систем радиоэлектронной борьбы. Из-за беспилотников соединяющая российскую Суджу с территорией Украины трасса превратилась в «дорогу смерти» для ВСУ — операторы дронов уничтожили на ней несколько десятков единиц техники.

На некоторых участках российским бойцам удалось лишить противника не только возможности свободно подвозить резервы, но и связи. Так, украинские подразделения оказались в изоляции в районе села Лебедевка.

Бойцы ВСУ регулярно сдаются на курском направлении в плен.

Оценки военкоров

Авторы проекта «Белорусский силовик» отметили, что оккупированные ВСУ населенные пункты начали освобождаться массово. «Ой-ой-ой, как кучно пошло», — оценили действия российских военных редакторы канала и сообщили, что освобождены уже четыре поселка, а пятый — зачищается.

Несмотря на сообщения о подготовке ВСУ к выходу из Курской области, некоторые военные корреспонденты скептически оценили вероятность этого события. Так, журналист Александр Коц заявил, что единственным шансом для ВСУ спастись из Курской области станет вмешательство мощных политических сил, одной из которых могли бы стать американские переговорщики. Коц подчеркнул, что бойцы ВСУ так сильно увязли в Курской области, что военные действия, вероятнее всего, закончатся для них котлом — то есть полным окружением и разгромом.

В планах и возможности ВСУ вывести войска из Курской области усомнился и военблогер Юрий Подоляка. Он отметил, что Украине удалось ввести в регион батальон подкреплений, и добавил, что не видит смысла выводить его обратно. Подоляка подчеркнул, что российские военные продолжают сжимать «клещи» вокруг Суджи.