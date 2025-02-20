Генштаб ВС РФ: В Курской области освобождено 64% занятой ВСУ территории

Российская армия освободила около 64 процентов занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Курской области. Такие цифры в интервью «Красной звезде» назвал начальник Главного оперативного управления Генштаба, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Территория Курской области, находящаяся под контролем ВСУ, сокращена более чем в два раза. Освобождено свыше 800 квадратных километров, что составляет около 64 процентов от изначально занятой противником территории (1 268 квадратных километров)», — сообщил он.

Военачальник отметил, что инициатива сейчас находится на стороне Российских войск, а их наступление в Курской области продвигается на всех направлениях. Рудской добавил, что ВСУ несут большие потери и отступают со своих позиций.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские бойцы пересекли границу с Украиной в Курской области. По его словам, в наступлении участвовали военнослужащие 810-й бригады. Каких-либо других подробностей глава государства не привел.