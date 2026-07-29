Вышедшего за мороженым российского ребенка нашли на улице с сотрясением мозга

В Бердске вышедшего за мороженым мальчика нашли на улице с сотрясением мозга

В Бердске Новосибирской области семилетнего мальчика, вышедшего в магазин за мороженым, нашли на улице с сотрясением мозга. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

Мать пострадавшего юного россиянина отметила, что тот отправился в магазин, который находится в нескольких минутах от дома. Спустя время с мобильного телефона ребенка родительнице позвонил неизвестный и рассказал, что мальчик лежит на асфальте без сознания.

Когда сибирячка прибежала, мальчик уже очнулся. Он плакал и повторял, что ничего не помнит о случившемся. В больнице у ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Что именно произошло, пока неизвестно — очевидцев найти не удалось. Из вещей у мальчика ничего не пропало.

Следователи начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что в Челябинске подростка жестоко избила толпа молодых людей, один из ее участников сломал пострадавшему нос.