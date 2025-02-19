Раскрытое Путиным наступление из Курской области показали на картах

Военблогер Подоляка показал на карте наступление ВС России из Курской области

Наступление Вооруженных сил (ВС) России из Курской области, информацию о котором ранее раскрыл президент Владимир Путин, показал на карте военный блогер Юрий Подоляка. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

На изображении стрелочками показаны предположительные направления захода российских войск. По информации военблогера, это произошло со стороны Свердликово и Николаево-Дарьино.

Карту с ситуацией на границе также опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель». При этом на изображении выделены украинские населенные пункты, Новенькое и Басовка, а также Свердликово в Курской области.

19 февраля Владимир Путин заявил, что российские бойцы пересекли границу с Украиной в Курской области. По его словам, в наступлении участвовали военнослужащие 810-й бригады. Каких-либо других подробностей глава государства не привел.

По данным канала «Военный Осведомитель», заход ВС России в Сумскую область Украины может быть направлен на пресечение или существенное нарушение снабжения той части Вооруженных сил Украины, которая находится в Курской области.