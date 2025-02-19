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18:18, 19 февраля 2025Россия

Названа вероятная цель раскрытого Путиным наступления на Украину из Курской области

Вероятной целью захода ВС РФ в Сумскую область является пресечение снабжения ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Возможной целью наступления на Украину из Курской области Вооруженных сил (ВС) России, о котором ранее заявил президент Владимир Путин, является пресечение снабжения украинских войск. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Уточняется, что по появившейся информации российские военнослужащие пресекли границу Украины в районе сел Новенькое и Басовка. Эти населенные пункты находятся между Свердликово, которое ранее освободили ВС России, и дорогой из сумской Юнаковки в курскую Суджу.

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Авторы публикации утверждают, что начавшееся наступление может быть направлено на пресечение или существенное нарушение снабжения той части Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая находится в Курской области.

19 февраля Владимир Путин заявил, что российские бойцы пересекли границу с Украиной в Курской области. По его словам, в наступлении участвовали военнослужащие 810-й бригады. Каких-либо других подробностей глава государства не привел.

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