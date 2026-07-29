Шефа Ивлева слепили из бородинского хлеба в тюрьме

Шеф-повар Ивлев рассказал, что в тюрьме слепили его фигурку из бородинского хлеба

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев рассказал о его фигурке, которую слепили из хлеба в тюрьме. На это он обратил внимание в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

Ивлев заявил, что у него дома есть коллекция фигурок с его изображением. «Здесь вон есть вообще из мест не столь отдаленных, мне прислали. Сделали из бородинского хлеба», — похвастался телеведущий.

По словам шеф-повара, всего его коллекция насчитывает около 500 фигурок.

Ранее Ивлев раскритиковал китайский курорт Санья. Ведущий пожаловался, что это место для отдыха напомнило ему Геленджик в советское время.

До этого шеф-повар, похудевший на 30 килограммов, рассказал, как поддерживает форму. Ивлев, в частности, отметил, что ест суп, чтобы не набирать вес.