Уиткофф и Кушнер впервые посетят Киев для переговоров по урегулированию конфликта

FT: Уиткофф и Кушнер впервые посетят Киев для переговоров по урегулированию конфликта

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер согласились впервые приехать в Киев в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, поездка должна состояться в течение ближайших двух недель. Команда Дональда Трампа и президент Украины Владимира Зеленского рассчитывают, что визит придаст новый импульс дипломатическим усилиям, однако точная дата пока не определена.

Как отметил корреспондент FT Кристофер Миллер, планы еще могут измениться.

Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Россию в ближайшее время. Однако конкретики и определенности на данный момент нет.