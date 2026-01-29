Шеф Ивлев сравнил один курорт с «Геленджиком в советские времена»

Шеф-повар Ивлев заявил, что на китайском курорте Санья много людей

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев, посетивший курорт Санья на острове Хайнань в Китае, сравнил это место с «Геленджиком в советские времена». Впечатлениями от отдыха он поделился в своем Telegram-канале.

Ивлев рассказал, что слышал хорошие отзывы об острове. Однако по приезде он обнаружил, что на курорте очень много людей. «Такое количество китайцев на один квадратный метр я не видел от слова "вообще" нигде. Нет, видел, в Лазаревском, в Геленджике в советские времена. Как в народе говорят: "Плюнуть некуда"», — посетовал ведущий.

Также шеф-повар рассказал, что на островном курорте нет современной инфраструктуры. Кроме того, Ивлев пожаловался на местную еду и назвал ее ужаснейшей. Телеведущий признался, что поездка его расстроила. «Я увидел деревню, колхоз», — заключил Ивлев.

