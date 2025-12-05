Варламов побывал в японском метро и показал вагон для «обычного советского человека»

Варламов: В метро Японии есть вагоны со слабо работающим кондиционером

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) побывал в японском метро в жаркую погоду и показал вагон для людей, которые жалуются на холодный воздух из кондиционера. Видео из путешествия блогера доступно на YouTube.

По словам Варламова, в некоторых вагонах метро слабее, чем в остальных, работает кондиционер. «Если вы обычный советский человек и можете простыть от малейшего сквознячка, вагоны специально для вас. В этом вагоне вы не заболеете», — рассказал блогер.

Он уточнил, что в других вагонах поезда кондиционер работает намного сильнее, чтобы люди могли охлаждаться в жару.

Ранее Варламов побывал в Брюсселе и пожаловался на запах советского туалета на вокзале. Блогер также в шутку назвал эту неприятную черту признаком европейской стабильности, так как запах мусора и мочи сопровождал его везде на вокзале.