Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:17, 14 ноября 2025Интернет и СМИ

Варламов назвал запах советского туалета в Брюсселе признаком европейской стабильности

Блогер Варламов заявил, что на вокзале Брюсселя пахнет, как в советском туалете
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пожаловался на неприятный запах на вокзалах Брюсселя. Об этой особенности бельгийской столицы он рассказал в видео, доступном на YouTube.

Варламов посетил вокзал Миди — одно из самых криминальных мест Брюсселя. Он отметил, что, помимо того, что в этом месте может быть опасно, там пахнет, «как в таком старом советском бесплатном сортире, который никогда не мыли».

Блогер подчеркнул, что независимо от того, в каких местах вокзала он находился, везде пахло мусором и мочой. «Запах советского туалета на брюссельском вокзале — признак европейской стабильности», — поделился впечатлениями блогер. Он также обратил внимание на то, что на вокзале встретил нескольких мужчин, справлявших нужду.

Ранее Варламов показал лучший туалет в США. Он заявил, что многие путешественники хвалят туалет на заправке в штате Алабама.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пройдут ускоренное обучение и будут служить». В России планируют призвать несколько тысяч резервистов. Куда их направят?

    Выявлен неожиданный фактор ускорения биологического старения

    Появились подробности о боях с ВСУ в окрестностях Красноармейска

    Коррупция на Украине возмутила Евросоюз

    Армия России полностью заняла еще один населенный пункт в Днепропетровской области

    В России высказались о предотвращении теракта против одного из высших должностных лиц

    Набиуллина назвала слишком медленным повышение ключевой ставки

    Два брата-близнеца нашли друг друга на СВО

    Появились детали допроса устроившего поджог в крупнейшем торговом центре Москвы

    ФСБ задержала нападавших под видом полицейских на россиян мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости