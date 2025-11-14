Блогер Варламов заявил, что на вокзале Брюсселя пахнет, как в советском туалете

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пожаловался на неприятный запах на вокзалах Брюсселя. Об этой особенности бельгийской столицы он рассказал в видео, доступном на YouTube.

Варламов посетил вокзал Миди — одно из самых криминальных мест Брюсселя. Он отметил, что, помимо того, что в этом месте может быть опасно, там пахнет, «как в таком старом советском бесплатном сортире, который никогда не мыли».

Блогер подчеркнул, что независимо от того, в каких местах вокзала он находился, везде пахло мусором и мочой. «Запах советского туалета на брюссельском вокзале — признак европейской стабильности», — поделился впечатлениями блогер. Он также обратил внимание на то, что на вокзале встретил нескольких мужчин, справлявших нужду.

