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07:30, 4 июня 2026Интернет и СМИ

Идеальный брак дал трещину из-за обычной яичницы

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: kungfu01 / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Agitated-Lion-8498 пожаловалась на распри с мужем, поводом для которых стали завтраки пары. Женщина уточнила, что их практически всегда готовит она, используя еду в качестве будильника.

«В противном случае он будет спать полдня — он пожарный, поэтому у него такой странный график. Еда — единственный способ заставить его встать с постели. Но вместо благодарности я получаю критику всего, что я готовлю, если это не доведено до совершенства. Прямо до совершенства. Поэтому после сегодняшней его фразы: "Яйца сухие, зачем ты их пережариваешь?", я просто не выдержала», — написала женщина.

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В сердцах она заявила мужу, что он может готовить себе завтраки самостоятельно, назвав его при этом избалованным ребенком. Тот в ответ отметил, что имеет право высказывать мнение, если ему подают «собачье дерьмо».

«Яйца он в итоге есть не стал, отправив их в помойку. Знаете, я вообще-то отлично готовлю. Например, вчера на завтрак были сосиски, яйца и бананы фламбе, а еще — домашние блинчики на пахте. И даже пахту и масло я сделала сама», — заключила автор.

Ранее заносчивый муж оскорбил жену-домохозяйку появившейся после повышения на работе привычкой в еде. Он начал выбрасывать остатки пищи, мотивируя это тем, что он за нее заплатил.

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