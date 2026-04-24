Заносчивый муж оскорбил жену появившейся после повышения на работе привычкой в еде

Пользовательница Reddit с ником Justaddwota рассказала о переменах в поведении мужа. Мужчина оскорбил ее своей новой привычкой в еде, появившейся после повышения на работе.

«Когда он получил повышение, то начал выбрасывать еду, говоря, что заплатил за нее, и это не проблема. Я пыталась объяснить, что для меня это большая проблема, поскольку я в декрете, сижу с малышом и планирую наше питание, собираю ингредиенты и вкладываю время и силы в приготовление вкусной пищи. Он же просто накладывает себе больше, чем может съесть, чтобы потом отправить остатки в помойное ведро», — посетовала жена.

После нескольких скандалов она просто перестала вкладывать столько усилий в готовку и начала подавать супругу замороженную еду, с чем он не стал спорить. Однако ситуация усугубилась, когда мать девушки подарила ей три огромных хвоста лобстера. Один из них она успела съесть, но на другой положил глаз ее заносчивый супруг.

«Он спросил, можно ли ему один, но я ответила отказом, потому что он просто не доест его. Тогда муж закатил истерику на тему того, что он платит за всю остальную еду в доме и делится ею со мной, а я своим лобстером делиться не собираюсь. Я парировала, что это мой подарок, и мне не хотелось бы, чтобы он пропал зря. Однако он продолжил нытье», — написала автор.

В итоге мужчина выдвинул ультиматум: или он получает лобстера, или девушка не может использовать никакую другую еду, поскольку он тратит на нее свои деньги. Так как автор находится в декретном отпуске, то и выбора у нее не было — она поделилась.

«На следующее утро наш малыш впервые открыл холодильник, и тарелка с недоеденными ошметками лобстера, оставленная мужем, упала на пол. Он, вероятно, просто поставил ее на сок, чтобы не искать другое место. Я написала ему, что больше никогда не буду делиться с ним своими любимыми продуктами, потому что он постоянно сводит на нет мои усилия», — заключила девушка.

