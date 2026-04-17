04:02, 17 апреля 2026Интернет и СМИ

Женщина вызвала раздражение мужа-повара одной просьбой

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Friends Stock / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Gaysax69 пожаловался на конфликт с женой, разгоревшийся по бытовой причине. По словам мужчины, он работает шеф-поваром по 12 часов в день, однако супруга ждет, что он будет готовить еще и дома.

«Я всегда готовлю завтрак рано утром. Мне не нужно беспокоиться об обеде, так как я ем в ресторане. Жена всегда готовит себе и детям завтрак и обед, поскольку они просыпаются после моего ухода. Но я готовлю ужин, только делаю это в самом ресторане. Это не чьи-то объедки: я готовлю совершенно новую порцию домашней еды, полностью адаптированную под наш вкус — менее острую и жирную, без чеснока и так далее, используя более свежие ингредиенты, чем те, что продаются возле дома», — объяснил автор.

Когда он возвращается домой, еда, как правило, еще остается горячей. Семья ужинает, после чего жена моет посуду. Такой распорядок существует уже много лет и никогда не вызывал ни у кого вопросов. Однако в последнее время супруга нажала предъявлять претензии к еде, которые сам он назвал «отговорками»: упреки в том, что еда холодная, хотя ее можно разогреть, или в недостаточной свежести продуктов.

Материалы по теме:
Как приготовить идеальные сырники: 4 лучших рецепта с добавками и без
Как приготовить идеальные сырники:4 лучших рецепта с добавками и без
16 октября 2025
Как приготовить тыкву в духовке: топ-10 рецептов основных блюд и десертов
Как приготовить тыкву в духовке:топ-10 рецептов основных блюд и десертов
17 ноября 2025
Как приготовить постные котлеты? Авторские рецепты от шеф-поваров
Как приготовить постные котлеты?Авторские рецепты от шеф-поваров
23 января 2026

«Она говорит, что устала есть "ресторанную еду". Я готовлю все, что она хочет, но она требует, чтобы я делал это на нашей кухне. Вроде и мелочь, но я слишком устаю, чтобы начинать все сначала дома, поскольку это занимает вдвое больше времени. А на работе меньше стресса, поскольку я все еще нахожусь в рабочем режиме», — посетовал автор.

Он уточнил, что постоянно спрашивал у жены, в чем на самом деле проблема, однако поначалу получал все те же ответы. Затем поток обвинений стал обширнее: супруга жаловалась на недостаток соли, обилие других специй и пережаренный лук.

«Она намеренно меня раздражает. Мне приходится слушать ее нытье, когда я прихожу домой уставший и измученный. В итоге я сказал, что, если так будет продолжаться, пусть готовит себе ужин сама, а я буду приносить еду только для детей и себя», — заключил автор.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как неожиданно для себя удивил супругу простейшим блюдом. По его словам, женщина работает шеф-поваром и считается специалистом мирового уровня.

