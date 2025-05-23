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09:05, 23 мая 2025Интернет и СМИ

Варламов показал лучший туалет в США

Варламов заявил, что в США путешественники хвалят туалеты на заправках Buc-ee's
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alexander Oganezov / Shutterstock / Fotodom  

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) показал лучший туалет в США на заправке в штате Алабама. Видео из его поездки по Соединенным Штатам доступно на YouTube.

Варламов рассказал, что в южных штатах США магазины у автомобильных заправок устроены как крупные супермаркеты. Особенно популярна среди американцев сеть Buc-ee's, уточнил блогер. По его словам, в них можно найти как еду, так и одежду и сувениры.

«Еще одна особенность: многие путешественники хвалят местные туалеты. Говорят, что одни из лучших туалетов на дороге, которые могут быть. Кстати, в 2012 году ребята получили даже премию как лучшие туалеты в Америке», — рассказал Варламов. В туалетных комнатах, продемонстрированных в ролике, можно заметить чистые писсуары и унитазы.

Ранее Варламов побывал в столице Суринама Парамарибо и рассказал, что в городе неприятно пахнет. Он объяснил, что запах исходит от канала, в который, предположительно, сливают отходы.

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