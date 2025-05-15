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11:09, 15 мая 2025Интернет и СМИ

Варламов побывал в одной столице и пожаловался на страшную вонь

Блогер Варламов заявил, что в городе Парамарибо от воды пахнет канализацией
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
(внесен Минюстом в реестр иноагентов)

(внесен Минюстом в реестр иноагентов). Кадр: varlamov / YouTube

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал в столице одной страны в Южной Америке и пожаловался на неприятный запах в городе. Видео, доступное на YouTube, посвящено его поездке в столицу Суринама Парамарибо.

Гуляя по городу, Варламов обнаружил водоем почти черного цвета. Местный житель Сильвиен рассказал блогеру, что такой окрас водоему придают листья стоящих рядом пальм.

«Вода черная и воняет. Она почему-то не проточная, она такая черная, застоявшаяся, пахнет канализацией. Возможно, сюда канализацию сливают. Вонь стоит страшная», — заявил Варламов. Он добавил, что по цвету вода в канале была темнее, чем кола.

Ранее Варламов воспользовался метро в Нью-Йорке и испугался. Он признался, что испытал тревогу из-за пассажиров, ехавших с ним в одном вагоне. Блогер вспомнил, что среди них были бездомные и люди «полубандитского вида».

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