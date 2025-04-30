Варламов сел в метро в США и испугался

Блогер Варламов пережил испуг в метро Нью-Йорка из-за пассажиров в вагоне

Российский блогер Илья Варламов (включен Минюстом РФ в перечень иноагентов) рассказал, что пережил испуг при поездке в метро Нью-Йорка, куда он приехал на съемки нового выпуска для своего канала. Впечатлениями он поделился в видео, доступном на YouTube.

«В моем вагоне было 15 человек, из них людей, рядом с которыми мне было не страшно, было пять. Остальные — это или какие-то бездомные с разной степенью ментальных отклонений, либо какого-то полубандитского вида ребята с татухами на лице», — заявил блогер.

Варламов отметил, что во время поездки на метро вынул из своих видеокамер флешки, чтобы в случае кражи оборудования не потерять снятый материал. Он подчеркнул, что поступает так нечасто и только в ситуациях, которые кажутся ему опасными.

Кроме того, блогер раскритиковал одну из станций метро, где он снимал видео. «Здесь все выглядит максимально всрато, все грязно, торчат какие-то скрепки, свисают какие-то провода», — добавил он.

Ранее Варламов рассказал, что в Нью-Йорке много бездомных. При этом постоянного муниципального жилья зачастую приходится ожидать месяцами, указал он.