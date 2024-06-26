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11:54, 26 июня 2024Интернет и СМИ

Известный российский блогер побывал в Нью-Йорке и назвал проблему города

Блогер Варламов назвал проблемой Нью-Йорка недоступное жилье

Кадр: varlamov / YouTube

Известный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) побывал в Нью-Йорке и назвал его проблему. Подробности он раскрыл в видео, доступном на его YouTube-канале.

Варламов рассказал, что в городе живет много бездомных. По его словам, одной из главных причин этого является нехватка жилья в Нью-Йорке. Он также рассказал, что стоимость аренды квартир за 2023 год выросла на 5,4 процента, что сделало жилье в городе еще менее доступным.

«Даже если городские службы примут решение, что человек имеет право на постоянное муниципальное жилье, ждать его придется месяцы, а может, и годы», — заключил блогер.

Ранее Варламов раскритиковал Индонезию. Он побывал на одной из самых больших свалок в мире и назвал страну тонущей помойкой. Он также отметил, что мусор является большой проблемой Джакарты.

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