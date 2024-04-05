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10:01, 5 апреля 2024Интернет и СМИ

Варламов назвал популярную у россиян азиатскую страну тонущей помойкой

Блогер Илья Варламов назвал Индонезию тонущей помойкой

Фото: Fikri Rasyid / Unsplash

Известный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) назвал Индонезию тонущей помойкой. В ролике, опубликованном на его YouTube-канале, он рассказал о большом количестве мусора в этой популярной у россиян азиатской стране.

Блогер опубликовал видео под названием «Индонезия: жизнь на тонущей помойке». «Вам повезло, что камеры не передают запах, я нахожусь на одной из самых больших в мире свалок, сюда из Джакарты ежедневно привозят до семи тысяч тонн мусора, горы вонючих отходов по высоте можно сравнить с 16-этажным домом, а общая площадь свалки — более 200 футбольных полей», — высказался он о свалке в пригороде индонезийской столицы.

По словам Варламова, мусор — большая проблема Джакарты. «Он не только портит качество воздуха, но и постоянно провоцирует потопы», — объяснил он. Блогер отметил, что мусор в Индонезии не перерабатывают, а сжигают или привозят на свалку гнить.

Ранее Варламов посетил Египет и тоже пожаловался на огромное количество мусора. «Люди, которые здесь живут, гадят на улице, прямо у себя под окнами. Все дома завалены мусором», — сказал блогер. Он назвал обстановку в Александрии «настоящим средневековьем».

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      Олег Давыдов
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