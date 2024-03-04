Известный блогер назвал минусы популярной у россиян страны

Блогер Варламов пожаловался на большое количество мусора в Александрии

Известный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) назвал минусы Египта. В новом ролике, опубликованном на его YouTube-канале, он рассказал о большом количестве мусора в этой популярной у россиян стране.

Варламов побывал в египетском городе Александрия и пожаловался на огромное количество мусора. «Сами жители, которые здесь живут, берут и гадят на улице, у себя прямо под окнами. Все дома завалены мусором», — сказал блогер и назвал обстановку в городе «настоящим средневековьем».

Блогер также рассказал, что в Египте 12 миллионов бездомных. По его словам, у каждого девятого жителя страны нет своего дома.

Ранее Варламов побывал на Тайване и удивился высоким ценам на продукты. «Влияние Японии можно заметить даже в обычном продуктовом магазине», — отметил он. Блогер выразил мнение, что такие высокие цены на яблоки и клубнику мало где встретишь в мире.