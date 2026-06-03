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07:45, 4 июня 2026Бывший СССР

Глава МВД Эстонии прокомментировал длинные очереди на КПП на въезд в Россию

Глава МВД Эстонии Таро: Очереди на КПП в сторону РФ связаны с СВО и таможенными проверками
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Длинные очереди на КПП в Нарве на въезд в Россию вызваны усиленными таможенными проверками. Также виной всему российская спецоперация (СВО) на Украине, такой комментарий по ситуации дал глава МВД Эстонии Игорь Таро, его цитирует Rus.ERR.

Восстановление прежнего режима работы пропускных пунктов на границе возможно только после окончания украинского конфликта и возмещения ущерба, утверждает Таро. Усиленные таможенные проверки ввели, чтобы не допустить ввоза в РФ санкционных товаров. Министр также подчеркнул, что МВД не может влиять на скорость досмотров.

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