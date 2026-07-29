В российском регионе жертвами атак ВСУ за сутки стали четыре человека

Шуваев: Жертвами атак ВСУ за сутки в Белгородской области стали четыре человека

Жертвами атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки стали четыре человека. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора приграничного российского региона Александр Шуваев в Telegram-канале.

Он отметил, что при налетах дронов не выжили жители Белгородского, Валуйского и Шебекинского округов. Всего над Белгородской областью за сутки уничтожили 128 украинских беспилотников.

По данным Шуваева, в Белгороде, Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах пострадали 46 человек. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Им начали оказывать всю необходимую помощь, заверил врио губернатора.

До этого стало известно, что в ночь на 29 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 295 украинских беспилотников над регионами России. Атакам подверглись Татарстан, Крым и Чувашия, а также Рязанская, Ростовская и Воронежская области.