Военблогеры фразой «ой, как кучно пошло» описали масштабное наступление России под Курском

Появились сообщения об освобождении Лебедевки и Куриловки в Курской области

Вооруженные силы России в ходе масштабного наступления в Курской области освободили сразу несколько населенных пунктов региона. Соответствующее сообщения появились в Telegram-канале «Белорусский силовик».

Как рассказали ведущие канал военблогеры, под Курском освобождены Лебедевка и Куриловка, а также населенные пункты Погребки и Марьевка. Отдельно сообщается, что российские военные уже начали зачистку села Орловка.

«Ой-ой-ой, как кучно пошло», — такой фразой связанные с военными блогеры описали действия России и число освобожденных поселков. Отмечается, что среди подразделений, участвовавших в боях за Лебедевку — десантники из 51-го гвардейского парашютно-десантного полка.

Известно, что российские войска своими действиями намерены отрезать украинскую группировку в Курской области от снабжения.

Ранее российский военкор Александр Коц назвал единственный для Вооруженных сил Украины шанс безболезненно выйти из Курской области.