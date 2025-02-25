«Эти события войдут в учебники по истории». Российские военные показали «дорогу смерти» под Суджей

ВСУ прозвали трассу из сумской Юнаковки в курскую Суджу дорогой смерти

В сети появилось видео с «дорогой смерти» в Курской области, усеянной уничтоженной бронетехникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликован в Telegram-канале центра «Рубикон».

На кадрах, снятых с дрона, запечатлена автодорога Суджа — Юнаковка, вдоль которой видно подбитую технику ВСУ, в том числе западные образцы. По данным «Рубикона», протяженность продемонстрированного участка составляет чуть более двух десятков километров по прямой. Там было уничтожено более 300 единиц техники ВСУ.

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

«Дорога Суджа-Юнаковка стала дорогой смерти для украинских нелегалов на броне. Боевые группы ”Рубикона" встретили ВСУ как и полагается встречать незваных гостей. И броня, и "гости" остались навсегда вдоль дороги смерти. Более 300 единиц техники уже уничтожено на этой дороге. Эти события войдут в учебники по истории военного дела», — говорится в публикации.

Отмечается, что операторы дронов сняли это видео по итогам работы 23-24 февраля.

Названы потери ВСУ на «дороге смерти»

Украинские бойцы назвали эту трассу «дорогой смерти» после взятия маршрута под огневой контроль российскими войсками.

«Если раньше ВСУ могли себе позволить производить замену подразделений численностью до батальона, то на сегодняшний день ротация производится до роты», — рассказал собеседник РИА Новости в силовых структурах.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Отмечается, что потери украинских войск на ротации по этой трассе составляют уже от 15 до 20 процентов личного состава.

Кроме того, агентству стало известно, что ВСУ готовятся к отступлению с захваченных территорий Курской области. Как рассказал источник, в результате действий российских военнослужащих украинские военные столкнулись с серьезными логистическими проблемами.

Сумскую область назвали театром венных действий

В тоже время ТАСС приводит слова своего собеседника о том, что ВСУ несут колоссальные потери в Курской области после вторжения в российские регионы. Источник агентства в российских силовых структурах отметил, что командование украинской армии осознает последствия вторжения в регион. По его словам, бои уже переходят на территорию Сумской области Украины.

«Командование украинских националистов уже осознало, что вторжение в (...) российские регионы привело лишь к колоссальной потере элитных подразделений ВСУ в живой силе и технике, а Сумская область становится театром военных действий», — рассказали в силовых структурах.

Telegram-канал «Военная хроника» также сообщал, что российские военные зашли на территорию Сумской области и устремились в направлении единственной трассы снабжения ВСУ в Судже. Отмечается, что в случае успеха подразделения Российской армии смогут не только перерезать трассу снабжения, но и окружить украинских военных.