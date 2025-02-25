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15:49, 25 февраля 2025Россия

Потери ВСУ при попытках ротации в Курской области оценили

РИА Новости: Потери ВСУ при попытках ротации в Курской области составили 15-20 %
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытках ротации в Курской области составляют 15-20 процентов, передает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Военным ВСУ стало значительно сложнее проводить ротацию живой силы на оккупированной ими территории Курской области после того, как российские бойцы взяли под огневой контроль дорогу Юнаковка — Суджа», — отметил собеседник агентства.

По данным силовых структур, если ранее украинские подразделения могли производить ротацию целым батальоном — до 500 человек, то сейчас — не более роты численностью до 100 человек. При этом, отмечается, что каждая ротация несет потери до 15-20 процентов украинских бойцов.

Как сообщали в группировке войск «Север», украинские военные остаются без боеприпасов и питания на позициях в Судже из-за активной работы Российской армии по основной трассе подвоза для ВСУ Юнаковка (Сумская область) – Суджа.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. Ранее было опубликовано видео с «дорогой смерти» в российском приграничье, усеянной уничтоженной бронетехникой ВСУ. Речь идет об автодороге Суджа — Юнаковка, вдоль которой с дрона можно увидеть более 30 единиц подбитой техники, включая западные образцы.

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