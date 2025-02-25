«Дорогу смерти» в районе курской Суджи сняли на видео с дрона

Опубликовано видео с украинской бронетехникой, уничтоженной на дороге под Суджей

В сети появилось видео с «дорогой смерти» в Курской области, усеянной уничтоженной бронетехникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликован в Telegram-канале центра «Рубикон».

На кадрах, снятых с дрона, запечатлена автодорога Суджа — Юнаковка, вдоль которой видно свыше 30 единиц подбитой техники ВСУ, включая западные образцы.

«Более 300 единиц техники уже уничтожено на этой дороге. Эти события войдут в учебники по истории военного дела», — пишут авторы поста.

В ноябре 2024 года журналист Владислав Кустов снял на видео одно из кладбищ техники стран НАТО в Курской области, которое ему показали российские военнослужащие. Военкор снял на видео уничтоженный бронетранспортер Maxx Pro с оторванным колесом и побитыми стеклами, а также бронемашину МRAP американского производства.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничную Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 25 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 63 325 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники, в том числе западной.