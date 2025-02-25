РИА Новости: ВСУ готовятся к отступлению из Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к отступлению с захваченных территорий Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в результате действий российских военнослужащих украинские бойцы столкнулись с серьезными логистическими проблемами.

Он пояснил, что взятие под огневой контроль трассы из сумской Юнаковки в Суджу лишило ВСУ возможности производить замену подразделений численностью до 500 человек. Сейчас ротация производится до роты в 100 человек с потерями до 20 процентов личного состава.

Ранее в сети появилось видео с автодорогой Суджа — Юнаковка, которую бойцы ВСУ прозвали «дорогой смерти». На снятых с дрона кадрах видно, что трасса усеяна подбитой техникой, в том числе западной.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничную Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 25 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 63 325 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники.