В ВСУ назвали «дорогой смерти» трассу из Сумской области в Суджу

Бойцы ВСУ назвали дорогой смерти трассу из Сумской области в Суджу

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали «дорогой смерти» трассу из Юнаковки Сумской области в Суджу после взятия маршрута под огневой контроль российскими войсками. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает РИА Новости.

«Если раньше ВСУ могли себе позволить производить замену подразделений численностью до батальона, то на сегодняшний день ротация производится до роты», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что потери украинских войск на ротации по этой трассе составляют уже от 15 до 20 процентов личного состава.

Ранее «дорогу смерти» в районе Суджи показали на видео. На кадрах, снятых с дрона, запечатлена трасса Суджа — Юнаковка, вдоль которой видно свыше 30 единиц подбитой техники ВСУ, включая западные образцы.