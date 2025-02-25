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16:05, 25 февраля 2025Бывший СССР

В ВСУ назвали «дорогой смерти» трассу из Сумской области в Суджу

Бойцы ВСУ назвали дорогой смерти трассу из Сумской области в Суджу
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали «дорогой смерти» трассу из Юнаковки Сумской области в Суджу после взятия маршрута под огневой контроль российскими войсками. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает РИА Новости.

«Если раньше ВСУ могли себе позволить производить замену подразделений численностью до батальона, то на сегодняшний день ротация производится до роты», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что потери украинских войск на ротации по этой трассе составляют уже от 15 до 20 процентов личного состава.

Ранее «дорогу смерти» в районе Суджи показали на видео. На кадрах, снятых с дрона, запечатлена трасса Суджа — Юнаковка, вдоль которой видно свыше 30 единиц подбитой техники ВСУ, включая западные образцы.

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