Стали известны возможные цели захода ВС России в Сумскую область

ВС России в Сумской области устремились к трассе снабжения ВСУ в Курской области

Российские военные зашли из Курской области на территорию Сумской области и устремились в направлении единственной трассы снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

«Судя по всему, в Курской области морпехи рванули через Сумскую область и мчат к единственной дороге, по которой ВСУ снабжают свои войска в Судже», — говорится в публикации.

Отмечается, что в случае успеха российские военные смогут не только перерезать трассу снабжения ВСУ, но и окружить украинские подразделения.

20 февраля стало известно о продвижении Вооруженных сил (ВС) России у села Басовка в Сумской области. Российские военные вошли в населенный пункт, атакуя со стороны Николаево-Дарьино.