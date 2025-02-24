Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:23, 24 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Курской области

ТАСС: ВСУ несут колоссальные потери в Курской области после вторжения
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери в Курской области после вторжения в российские регионы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что командование украинской армии осознает последствия вторжения в российский регион. Кроме того, собеседник агентства отметил, что бои уже переходят на территорию Сумской области Украины.

«Командование украинских националистов уже осознало, что вторжение в (...) российские регионы привело лишь к колоссальной потере элитных подразделений ВСУ в живой силе и технике, а Сумская область становится театром военных действий», — рассказали в силовых структурах.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские военные зашли из Курской области на территорию Сумской области и устремились в направлении единственной трассы снабжения ВСУ в Судже. Отмечается, что в случае успеха подразделения Российской армии смогут не только перерезать трассу снабжения, но и окружить украинских военных.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Хриплые крики нельзя было ни с чем спутать». Зеленский нагрубил главе Минфина США во время обсуждения сделки по металлам

      Россиянин пойдет под суд за расправу над знакомым из ревности к его жене

      Россиян научили есть макароны и не толстеть

      В РПЦ предостерегли от ряда действий на Масленицу

      Россиянка сдала полиции 18-летнюю дочь из-за укусов

      Божницу с шевронами бойцов СВО привезли в российский православный собор

      Сергей Зверев показал внешность на фото времен службы в армии

      Рудковская объяснила провальное выступление Плющенко-младшего на всероссийском турнире

      Посольство России попросило Францию принять необходимые меры еще до взрыва в Марселе

      На Украине Трампа заподозрили в работе на Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше