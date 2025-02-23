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19:36, 23 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский допустил обмен Курской области на другие территории

Зеленский: Курскую область можно будет обменять на территории Украины
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Часть Курской области, которую контролируют Вооруженные силы Украины (ВСУ), можно будет обменять на другие территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции о планах на 2025 год, передает «РБК-Украина».

«Когда мы дойдем до вопроса территориальной целостности, вопроса тех или иных шагов, я думаю, что это [контроль над частью Курской области] нам поможет», — допустил он обмен территорий с Россией.

При этом украинский лидер не уточнил, на какие конкретно территории можно было бы обменять контролируемую ВСУ часть Курской области. На данный момент под контролем Украины находится менее 500 квадратных километров российской территории вокруг города Суджи.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал разговоры об обмене территориями с Украиной бессмысленными. По его словам, российские войска смогут освободить все занятые ВСУ части Курской области.

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