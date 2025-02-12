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16:36, 12 февраля 2025Россия

В Госдуме ответили на слова Зеленского об обмене территориями

Депутат Журавлев: Попытки Зеленского торговаться территориями бессмысленны
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Попытки Владимира Зеленского торговаться территорией с Россией являются бессмысленными. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, чьи слова приводят «Известия».

Он подчеркнул, что российские войска без сомнений освободят занятые украинскими солдатами территории Курской области. После этого у Зеленского не будет никаких возможностей для торга.

Депутат отметил, что на данный момент Зеленский находится в таком положении, что готов торговать чем угодно, чтобы продолжить руководить Украиной.

«Выставил на продажу уже и украинские недра, не понимая, что США заберут все просто так. А сама Украина, вероятнее всего, как пророчит [президент США Дональд] Трамп, и вовсе вскоре станет российской», — добавил парламентарий.

Ранее Зеленский в интервью The Guardian заявил о планах обменять оккупированные территории Курской области. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала только землю «глубиной метра полтора-два».

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