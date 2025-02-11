Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл смысл вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. По его словам, Киев планирует обменять оккупированные территории российского региона на земли, занятые Вооруженными силами (ВС) России.
«Мы обменяем одну территорию на другую», — заявил Зеленский. При этом украинский политик не стал уточнять, какие именно территории он хочет получить в обмен на захваченную часть российского приграничья. Он заверил, что для Украины «все наши территории важны, приоритетов нет».
Зеленский пояснил, что прямой обмен территориями станет возможен в том случае, если президенту США Дональду Трампу удастся добиться переговоров России и Украины.
В МИД отреагировали на предложение Зеленского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента о возможном обмене территориями между Россией и Украиной. По ее словам, вторгнувшихся в приграничный российский регион украинских неонацистов там и так ждет земля размером с могилу.
В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора
Дипломат добавила, что подобного рода заявления Зеленского сделаны с целью сокрытия истинных масштабов катастрофы для ВСУ на этом направлении.
В Совфеде назвали Зеленского политическим спекулянтом
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя в беседе с NEWS.ru слова Зеленского о возможности прямого обмена территориями, заявил, что украинский президент «осваивает навыки политического спекулянта».
Все это, конечно, выглядит очень смешно и дешево, но у него должна быть элементарная совесть, представление о том, о чем можно всерьез говорить и что можно в качестве исторических шуток запускать
По его словам, и до этого заявления Зеленского было понятно, что именно с этой целью ВСУ «залезли» в Курскую область. Однако, отметил сенатор, «это будет воспринято с горькой ухмылкой везде, включая Запад».
Военкор сравнил Зеленского с террористами
Военный корреспондент Александр Коц, в свою очередь, сравнил президента Украины с террористами. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.
«Были у нас в истории такие торгаши. То в Кизляр "рейд" совершат, то в Нальчик, то в Назрань, то в Буденновск. То школу захватят, то роддом. И ну давай политические требования выдвигать, торговаться. Плохо кончили все», — написал он.
Также он напомнил слова секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, который обещал не вести переговоры с Киевом «до тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории».
Зеленский объяснил операцию в Курской области
Несколькими днями ранее президент Украины объяснил операцию в Курской области принципом администрации Трампа. «Курская операция наглядно объясняет смысл принципа "мир благодаря силе"», — указал он.
Также он пообещал использовать тему Курской области на мирных переговорах с Россией. «Вы еще увидите, когда мы дойдем до дипломатического урегулирования окончания войны, мы еще с вами услышим, какие условия будут у россиян по Украине относительно курского направления», — заявил он. По словам Зеленского, вторжение ВСУ в Курскую область было очень важным шагом.