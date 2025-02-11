Зеленский: Украина планирует обменять захваченные в Курской области территории

Киев планирует обменять захваченные в Курской области территории на земли, занятые Вооруженными силами (ВС) России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

«Мы обменяем одну территорию на другую», — предположил политик. По его словам, вопрос территорий будет обсуждаться в будущем.

Зеленский заявил о планах обмена части Курской области в случае, если президенту США Дональду Трампу удастся добиться мирных переговоров между Россией и Украиной. Он также рассказал об отсутствии приоритетных территорий для обмена, отказавшись назвать конкретные варианты.

Ранее Зеленский объяснил операцию в Курской области принципом администрации Трампа. По его словам, Украина эффективно противостоит России не на своей территории, а на территории оппонента.