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18:33, 6 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский объяснил операцию в Курской области принципом администрации Трампа

Зеленский: Операция в Курской области объясняется принципом Трампа
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Tarasov / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области объясняется принципом президента Дональда Трампа «мир благодаря силе». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Курская операция наглядно объясняет смысл принципа "мир благодаря силе"», — написал Зеленский.

По его словам, Украина эффективно противостоит России не на своей территории, а на территории оппонента.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявлял, что Пентагон под его руководством будет добиваться «мира через силу». Спецпосланник по Украине и России Кит Келлог заявлял о необходимости применить этот подход для урегулирования украинского кризиса.

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