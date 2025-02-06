Зеленский объяснил операцию в Курской области принципом администрации Трампа

Зеленский: Операция в Курской области объясняется принципом Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области объясняется принципом президента Дональда Трампа «мир благодаря силе». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Курская операция наглядно объясняет смысл принципа "мир благодаря силе"», — написал Зеленский.

По его словам, Украина эффективно противостоит России не на своей территории, а на территории оппонента.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявлял, что Пентагон под его руководством будет добиваться «мира через силу». Спецпосланник по Украине и России Кит Келлог заявлял о необходимости применить этот подход для урегулирования украинского кризиса.