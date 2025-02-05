Зеленский пообещал использовать тему Курской области на мирных переговорах РФ и Украины

Зеленский: Украина будет использовать тему Курской области на мирных переговорах

Киев планирует использовать на мирных переговорах с Москвой тему вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Вы еще увидите, когда мы дойдем до дипломатического урегулирования окончания войны, мы еще с вами услышим, какие условия будут у россиян по Украине относительно курского направления. Это был очень важный шаг», — сообщил украинский лидер.

5 февраля Зеленский рассказал, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Однако переход к дипломатическим мерам он допустил при условии, что их «посчитает нужными» народ Украины.

На заявления Зеленского отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания украинского политика пустыми словами.