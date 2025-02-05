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19:23, 5 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский пообещал использовать тему Курской области на мирных переговорах РФ и Украины

Зеленский: Украина будет использовать тему Курской области на мирных переговорах
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Eugen Kotenko / Globallookpress.com

Киев планирует использовать на мирных переговорах с Москвой тему вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Вы еще увидите, когда мы дойдем до дипломатического урегулирования окончания войны, мы еще с вами услышим, какие условия будут у россиян по Украине относительно курского направления. Это был очень важный шаг», — сообщил украинский лидер.

5 февраля Зеленский рассказал, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Однако переход к дипломатическим мерам он допустил при условии, что их «посчитает нужными» народ Украины.

На заявления Зеленского отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания украинского политика пустыми словами.

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