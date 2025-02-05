Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:41, 5 февраля 2025Бывший СССР

В Кремле оценили заявления Зеленского о переговорах

Песков назвал заявления Зеленского о готовности к переговорам пустыми словами
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о готовности Киева к переговорам являются пустыми словами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Готовность должна на чем-то зиждиться, она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока, кроме как пустые слова, это невозможно воспринимать», — подчеркнул он.

Ранее Дмитрий Песков назвал важной для будущих переговоров тему проведения президентских выборов на Украине. По его словам, избрание нового главы государства необходимо с точки зрения легитимизации украинского руководства.

5 февраля Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным при условии, что народ Украины «посчитает это нужным». Кроме того, он назвал условием этих переговоров участие в них США и Европейского союза.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пятеро российских срочников погибли в блиндаже под Белгородом. Что с ними произошло?

      В Кремле отказались комментировать отчет по крушению самолета в Актау

      Находящемуся на СВО бойцу перестали платить после окончание срока действия контракта

      Однопартийцы открестились от Трампа после слов о секторе Газа

      ВСУ разместили огневые точки в жилых домах Купянска

      В Минобороны раскрыли подробности о ходе боев в Курской области

      Россиянина оштрафовали за оправдание теракта на Крымском мосту

      Эколог оценил сроки становления Припяти пригодной для жизни

      На Украине впервые лишили прав водителя из-за нарушения правил воинского учета

      Российский суд дал по 10 лет владельцу торговых сетей и бывшему следователю за взятки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше