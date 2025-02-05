В Кремле оценили заявления Зеленского о переговорах

Песков назвал заявления Зеленского о готовности к переговорам пустыми словами

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о готовности Киева к переговорам являются пустыми словами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Готовность должна на чем-то зиждиться, она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока, кроме как пустые слова, это невозможно воспринимать», — подчеркнул он.

Ранее Дмитрий Песков назвал важной для будущих переговоров тему проведения президентских выборов на Украине. По его словам, избрание нового главы государства необходимо с точки зрения легитимизации украинского руководства.

5 февраля Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным при условии, что народ Украины «посчитает это нужным». Кроме того, он назвал условием этих переговоров участие в них США и Европейского союза.