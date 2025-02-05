Зеленский назвал условие переговоров с Путиным

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным, если «посчитает народ»

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным при условии, что народ Украины «посчитает это нужным». Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, запись которого доступна на YouTube.

«Если люди посчитают, что мы должны перейти к дипломатическим мерам, и я посчитаю, что мы готовы перейти к дипломатии, то мы будем говорить с Путиным», — подчеркнул политик.

Зеленский также назвал условием переговоров с Путиным по урегулированию конфликта на Украине участие США и Европейского союза. По его словам, это также повлияет на готовность Киева к дискуссии. Политик также призвал президента США Дональда Трампа надавить на Россию для начала переговоров.

Ранее Зеленский заявил о намерении Украины вернуть новые регионы России силой. По его словам, Киев не может достичь этого ввиду недостаточной международной поддержки и отсутствия давления на Россию.