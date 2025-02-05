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11:02, 5 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о намерении Украины вернуть новые регионы России силой

Зеленский: Украина может вернуть потерянные территории военным путем
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна может вернуть силой новые российские регионы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы не можем нарушать Конституцию Украины, не можем признавать (...) территории российскими. (...) Но мы вернем себе наши земли – путем военных действий, с помощью дипломатии и со временем», — написал украинский лидер.

По его словам, Украина не может достичь этого, ввиду недостаточной международной поддержки и отсутствия давления на Россию со стороны Запада, стран Глобального юга, арабских стран, Латинской Америки и Китая.

Ранее Зеленский подчеркнул неспособность ВСУ выйти на границы Украины 1991 года без увеличения помощи НАТО. По его словам, усиление украинской армии означает масштабную милитаризацию и увеличение иностранных инвестиций в военно-промышленный комплекс Украины.

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