Зеленский заявил о неспособности ВСУ отвоевать занятые Россией территории

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны отвоевать занятые Россией территории. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, запись которого доступна на YouTube.

«Даже нашего нынешнего 800-тысячного войска недостаточно для того, чтобы вытеснить Россию», — признал политик.

Зеленский подчеркнул неспособность ВСУ выйти на границы Украины 1991 года без увеличения помощи НАТО. По его словам, усиление украинской армии означает масштабную милитаризацию и увеличение иностранных инвестиций в военно-промышленный комплекс Украины. Политик подчеркнул, что по этой причине членство Киева в альянсе является самой дешевой гарантией безопасности.

Ранее Зеленский переложил на США ответственность за дальнейшую потерю территорий. Политик обвинил США в недостаточном объеме помощи и заявил, что Украина никогда не получала сотни миллиардов долларов.