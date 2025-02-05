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10:43, 5 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский признал неспособность ВСУ отвоевать занятые Россией территории

Зеленский заявил о неспособности ВСУ отвоевать занятые Россией территории
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Volodymyr Petrov / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны отвоевать занятые Россией территории. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, запись которого доступна на YouTube.

«Даже нашего нынешнего 800-тысячного войска недостаточно для того, чтобы вытеснить Россию», — признал политик.

Зеленский подчеркнул неспособность ВСУ выйти на границы Украины 1991 года без увеличения помощи НАТО. По его словам, усиление украинской армии означает масштабную милитаризацию и увеличение иностранных инвестиций в военно-промышленный комплекс Украины. Политик подчеркнул, что по этой причине членство Киева в альянсе является самой дешевой гарантией безопасности.

Ранее Зеленский переложил на США ответственность за дальнейшую потерю территорий. Политик обвинил США в недостаточном объеме помощи и заявил, что Украина никогда не получала сотни миллиардов долларов.

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