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05:18, 19 июля 2026Мир

В фонде НАТО назвали главное преимущество Европы перед Россией

Хоммельс: Главным преимуществом Европы перед РФ и КНР является частный капитал
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Thomas Banneyer / dpa / Global Look Press

Главным преимуществом Европы перед Россией является способность мобилизовать частный капитал. Об этом заявил основатель венчурной компании Lakestar, председатель совета директоров ⁠Инновационного фонда НАТО (NIF) Клаус Хоммельс в интервью Financial Times.

«Наше самое большое преимущество перед Китаем, Ираном и Россией заключается в том, что мы можем мобилизовать частный капитал. В тот момент, когда начинаются закупки, вы чувствуете, что вас признают, вы чувствуете, что становитесь частью экосистемы, и маховик привлечения частного капитала работает», — сказал он.

Хоммельс признал, что американские венчурные фонды сыграли роль в поддержке европейских стартапов в области оборонных технологий, однако выступил за то, чтобы «общее управление было европейским». По его словам, в случае обострения ситуации руководство должно быть готово «отдавать приоритет европейским интересам».

Как добавил Хоммельс, текущий год станет ключевым для европейских оборонных стартапов, которые смогут доказать эффективность технологий и добиться военных контрактов. Он призвал европейские оборонные компании проводить слияния, которые, по его мнению, позволят создать более крупных конкурентов и повысить шансы на выигрыш в сделках по закупкам.

В ходе интервью Хоммельс также выразил мнение, что недавние шаги США по ограничению моделей ИИ Anthropic стали признаком того, что Европе необходимо добиться большей технологической независимости.

«Если вы не поняли этого и все еще верите в сказки, которые вам рассказывают продавцы американских технологий, то это безответственно. Вы должны быть настолько независимы, насколько это возможно, а это касается как технологий, так и их финансирования», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что несколько европейских компаний во главе с предприятием Destinus захотели разработать заатмосферный перехватчик баллистических ракет. Испытания с боевым перехватом в космосе намерены провести в 2027 году.

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