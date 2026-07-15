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14:32, 15 июля 2026Наука и техника

В Европе захотели перехватывать «российские ракеты» в космосе

DN: Европа испытает заатмосферный перехватчик баллистических ракет в 2027 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Несколько европейских компаний во главе с предприятием Destinus захотели разработать заатмосферный перехватчик баллистических ракет. Испытания с боевым перехватом в космосе намерены провести в 2027 году, пишет Defense News (DN).

Destinus, MBDA, Safran, Airbus и Thales во вторник, 14 июля, подписали меморандум о намерениях. Оборонные компании планируют создать консорциум Bliksem EXO — обязательное соглашение могут заключить в течение трех месяцев. В совместном заявлении компаний добавили, что конструкторские работы начнут в августе.

«Поскольку Россия наращивает производство баллистических ракет, Европе не хватает собственной системы для перехвата ракет средней дальности на полпути, до того, как спускаемые аппараты войдут в атмосферу», — говорится в материале.

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Отмечается, что перспективный перехватчик Bliksem EXO предназначен для перехвата различных ракет средней дальности, включая российский «Орешник». Противоракета без боевой части будет использовать кинетическое поражение прямым попаданием.

Ранее в июле стало известно, что в Европе создадут твердотопливный перехватчик гиперзвуковых ракет Hydis.

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