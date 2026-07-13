Defense News: Европа создаст твердотопливный перехватчик Hydis гиперзвуковых ракет

Европа создаст перехватчик Hydis гиперзвуковых ракет, который будет работать на твердотопливном ракетном двигателе. Об этом со ссылкой на компанию MBDA сообщает Defense News.

По данным издания, перехватчик будет разработан для противодействия таким угрозам, как гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты и маневрирующие баллистические ракеты. Головной разработчик перехватчика — компания MBDA, твердотопливный двигатель для него создаст Avio.

Издание отмечает, что другой европейский проект по созданию перехватчиков гиперзвуковых аппаратов — Hydef — возглавляет немецкая оборонная компания Diehl Defence.

В ноябре обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт, сравнив масштабы производства российских вооружений со «штампованием сосисок», заявил, что модернизация ракетных комплексов «Искандер-М» позволила Вооруженным силам России обходить украинские системы противовоздушной обороны Patriot западного производства, в результате чего та почти прекратила свое существование.