На Западе заявили о победе «российских сосисок» над американскими Patriot на Украине

TNI: Украинская ПВО после ударов ВС России почти прекратила свое существование

Модернизация ракетных комплексов «Искандер-М» позволила Вооруженным силам (ВС) России обходить украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot западного производства, в результате чего та почти прекратила свое существование. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт, сравнив масштабы производства российских вооружений со «штампованием сосисок».

Автор ссылается на коллегу из издания The American Conservative Эндрю Дэя, который по итогам визита в Киев заявил, что ПВО Украины стала настолько ненадежной, что «было почти так, будто ее вообще не существует». По его данным, недавние сообщения СМИ о том, что процент перехвата украинскими системами российских ракет и дронов действительно упал с 34 до 6 процентов или даже ниже, отвечают реальности.

В частности, поставленные Украине американские системы ПВО Patriot испытывают все больше трудностей при перехвате ракет российских комплексов. Обозреватель отмечает, что объяснение ряда проблем украинской ПВО якобы сопряжено с раскрытием гостайны, однако некоторые из этих причин лежат на поверхности. Так, как пишет Вайхерт, внезапные пикирования, которые «Искандеры-М» теперь «совершают на финальной фазе полета, используют пробелы в работе радиолокационных систем батарей Patriot и снижают их способность надежно реагировать на приближающуюся угрозу».

Автор отмечает, что российская ракета «может двигаться по инерции, а затем отклониться от траектории, круто спикировать или просто маневрировать на конечном участке траектории». «Когда цель внезапно меняет траекторию полета, у программного обеспечения и системы перехватчика остается меньше времени на расчеты и корректировку перехвата. Следовательно, вероятность неудачного перехвата резко возрастает», — говорится в публикации.

Другими причинами провалов украинской ПВО называются использование ВС России радиолокационных приманок, которые сбивают с толку радары Patriot, и то обстоятельство, что Россия непрерывно штампует новые ракеты и «аналогичные наступательные платформы, словно сосиски, в то время как украинцы зависят от хрупких промышленных баз США и Европы».

Автор признает, что украинская ПВО нуждается в большем числе радаров, перехватчиков и улучшении программного обеспечения Patriot. «Однако все эти потребности не будут удовлетворены, поскольку западная оборонно-промышленная база настолько разрушена, что не в состоянии идти в ногу с российской экономикой военного времени (которую, по иронии судьбы, помогла создать политика Запада)», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что стоимость военного производства для России существенно ниже, чем для Запада. Автор сомневается, что поставки Украине ракет Tomahawk смогут исправить ситуацию.

Ранее портал Military Watch Magazine сообщил, что Россия создает новые типы баллистических ракет для комплексов «Искандер-М»: новая боевая часть 9М723-1Ф4 отличается модернизированной схемой подрыва и осколочного поражения, что повышает ее эффективность при поражении площадных целей.