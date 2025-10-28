Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:12, 28 октября 2025Наука и техника

Стало известно о создании Россией новых типов ракет «Искандер-М»

MWM: Россия создает новые типы ракет для комплексов «Искандер-М»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Россия создает новые типы баллистических ракет для комплексов «Искандер-М». Об этом от украинских источников стало известно порталу Military Watch Magazine (MWM).

«В настоящее время для этого комплекса производится не менее семи модификаций ракеты с различными боевыми частями, включая осколочно-фугасную, кассетную и специальные типы, при этом особенно большим заказом пользуется модификация 9М723-1Ф2», — утверждается в публикации.

Там же отмечается, что всего Минобороны России закупило более 770 ракет 9М723-1Ф2 по цене 192 миллиона рублей (2,4 миллиона долларов) каждая. «Новая модификация [9М723-1Ф4] отличается модернизированной схемой подрыва и осколочного поражения, что повышает ее эффективность при поражении площадных целей», — пишет издание.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В августе госкорпорация «Ростех» сообщила, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) семейства «Искандер» может наносить комбинированные удары.

В июле госкорпорация рассказала, что ОТРК способен поражать различные цели противника с высокой эффективностью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина кончины Романа Попова

    Куклачев заявил о дефиците клоунов в России

    В Индии собрались выпускать российский SJ-100

    В стране Азии потребовали от президента восстановить авиасообщение с Россией

    Стало известно о создании Россией новых типов ракет «Искандер-М»

    Оглашен приговор генералу Росгвардии по делу о 140 миллионах рублей

    Лукашенко рассказал о спорах с Лавровым

    Стала известна личность погибшего пациента хирурга Елагина

    Названа проблема российских дорог

    Звезда «Универа» заявила о готовности родить четвертого ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости