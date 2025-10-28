Стало известно о создании Россией новых типов ракет «Искандер-М»

MWM: Россия создает новые типы ракет для комплексов «Искандер-М»

Россия создает новые типы баллистических ракет для комплексов «Искандер-М». Об этом от украинских источников стало известно порталу Military Watch Magazine (MWM).

«В настоящее время для этого комплекса производится не менее семи модификаций ракеты с различными боевыми частями, включая осколочно-фугасную, кассетную и специальные типы, при этом особенно большим заказом пользуется модификация 9М723-1Ф2», — утверждается в публикации.

Там же отмечается, что всего Минобороны России закупило более 770 ракет 9М723-1Ф2 по цене 192 миллиона рублей (2,4 миллиона долларов) каждая. «Новая модификация [9М723-1Ф4] отличается модернизированной схемой подрыва и осколочного поражения, что повышает ее эффективность при поражении площадных целей», — пишет издание.

В августе госкорпорация «Ростех» сообщила, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) семейства «Искандер» может наносить комбинированные удары.

В июле госкорпорация рассказала, что ОТРК способен поражать различные цели противника с высокой эффективностью.