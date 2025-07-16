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07:56, 16 июля 2025Наука и техника

Раскрыты особенности ракеты «Искандер»

В «Ростехе» заявили, что пораженные «Искандером» цели восстановлению не подлежат
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Оперативно-тактический комплекс «Искандер» способен поражать различные цели противника с высокой эффективностью, из-за особенностей ракеты один боеприпас уничтожает сразу десятки объектов на большой площади. Об этом РИА Новости заявили в госкорпорации «Ростех».

Благодаря особенностям ракеты комплекс обеспечивает высокоэффективное поражение различных целей противника. Точность, воздушный подрыв за доли секунд от точки попадания, плотность поля осколков и сила ударной волны позволяют уничтожать с помощью одного боеприпаса десятки объектов сразу.

«Многие цели, на которые обрушился "Искандер", принципиально не подлежат восстановлению», — отметили в госкорпорации.

Ранее в июле журнал Military Watch Magazine писал, что в ходе отдельных ударов переданные Киеву комплексы Patriot были уничтожены российскими баллистическими ракетами «Искандер». Журнал подчеркивает, что по тактико-техническим характеристикам новейшая российская система ПВО С-500 превосходит Patriot, хотя одна противоракета последней обходится в три раза дороже.

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