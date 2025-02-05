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08:18, 5 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский обвинил США в дальнейшей потере территорий

Зеленский переложил на США ответственность за дальнейшую потерю территорий
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский переложил на США ответственность за дальнейшую потерю территорий в ходе конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, запись которого доступна на YouTube.

«Я бы никогда не стал поднимать эту тему, но я реагирую цифрами на утверждения о том, что украинцы получили от США сотни миллиардов долларов, а много денег куда-то исчезло, и никто не знает, куда», — высказался политик.

Зеленский обвинил США в недостаточном объеме помощи и заявил, что Украина никогда не получала сотни миллиардов долларов. Он также указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получали в рамках пакета военной помощи фактически устаревшее вооружение, а американские военно-промышленные компании обогатились на принятии закона Конгрессом США.

Ранее Зеленский намекнул на причастность украинских спецслужб к убийству президента Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. При этом украинский лидер утверждает, что не знаком с этим человеком и не знает его имени.

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