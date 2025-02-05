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06:48, 5 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский намекнул на причастность украинских спецслужб к убийству Саркисяна. Он обвинил мужчину в гибели украинцев на Майдане

Зеленский заявил о ликвидации СБУ организатора убийств во времена Майдана
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) устранила лицо, якобы причастное к убийствам в Донбассе и во время Майдана. Об этом он рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

В ходе беседы журналист спросил его о недавнем взрыве в Москве, в результате которого погиб президент Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. В ответ Зеленский отметил, что ведомство провело «операцию по ликвидации человека, которого обвиняют в убийствах украинцев».

При этом украинский лидер утверждает, что не знаком с этим человеком и не знает его имени. «Мне трудно сказать, тот ли это случай или нет», — сказал Зеленский.

Саркисян стал жертвой смертника

Взрыв в московском жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса», жертвой которого стал Саркисян, мог устроить смертник, который привел в действие противопехотную мину МОН-50. По неподтвержденной информации, исполнителем оказался ранее судимый гражданин Армении. Он был одет в темное и имел на ноге татуировку в виде меча.

Покушение готовилось не менее месяца. Организаторы преступления сняли квартиру в «Алых Парусах» и следили за жертвой. Роли каждого были распределены заранее. Были люди, задействованные в слежке и непосредственно исполнители взрыва, рассказал источник ТАСС. В выбранный день убийца активировал бомбу, закрепленную на его теле, без шансов выжить самому.

Саркисяна госпитализировали, позднее он скончался в больнице. Прощание с основателем батальона «Арбат» запланировано на 6 февраля с 16:00 до 21:00. Похороны пройдут утром 7 февраля на Троекуровском кладбище Москвы.

Следствие рассматривает несколько версий взрыва

У следствия есть две версии заказного преступления в отношении основателя батальона. Помимо мести украинских спецслужб, не исключается, что мужчина стал жертвой передела табачного рынка — Саркисян был одним из крупнейших в стране поставщиков табака из-за рубежа.

Также выяснилось, что Сергей Шкрябатовский, охранявший Саркисяна, до этого отвечал за безопасность экс-президента Украины Виктора Януковича. Мужчина получил множественные ранения, но врачам удалось стабилизировать его состояние.

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